Rapporto Coop 2024 la scelta degli italiani guidata da inquietudine risparmio e overworking | Il governo non tagli l’assegno unico

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di martedì 10 settembre 2024) Dopo 5 anni di emergenza, tra pandemia, guerre e inflazione, affrontata a testa bassa, glitornano a rialzare la testa ma guardano al futuro con. Sono tre le preoccupazioni principali, fotografate dal– qui quello dello scorso anno – sui consumi e gli stili di vita presentato in anteprima il 10 settembre. E la prima è la guerra, che entra a peno titolo nella quotidianità, tanto che la maggiora parte la vede ormai nel proprio futuro. Due terzisi dice favorevole all’entrata in guerra su richiesta della Nato, e il 55% è favorevole al ritorno della leva obbligatoria. La seconda preoccupazione riguarda il cambiamento climatico, che per geografia e morfologia rischia di avere l’Italia come uno dei Paesi più penalizzati. E infine l’economia.