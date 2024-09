Pioggia di multe per accattonaggio il Comune delibera una serie di ingiunzioni

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 10 settembre 2024) Lucca, 10 settembre 2024 – Quanteper, ma chi le paga? Non i diretti interessati, almeno non al momento. Ilci provando unamassiva di ordinanze di ingiunzione dei verbali staccati, e non sono pochi. Tentare non nuoce, anzi è doveroso. Un caso dimolesto e petulante era stato individuato e multato in piazza San Ponziano nel 2020, con un’ammenda di 100 euro ancora non pervenuta, dunque scatterà il recupero coattivo con aggiunta di costi al moltiplicatore. Un caso simile era stato accertato dalla polizia municipale nel febbraio 2020 alle 9.45 in via Santa Lucia, anche in questo caso il trasgressore della multa (100 euro più le spese) deve aver fatto carta straccia. Stessa scena altra location. In questo caso si tratta di via Einaudi a Sant’Anna, l’epoca è quella del gennaio 2020 alle 18.30.