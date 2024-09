Perdere tutti quei chili è stata un’impresa Non pesavo così poco dall’adolescenza | l’incredibile trasformazione fisica di Batista sorprende i fan

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 10 settembre 2024) Una carriera eccezionale in WWE, in cui ha conquistato la fama e la stima del pubblico mondiale, poi il passaggio al cinema, la leggenda del wrestlingresta una delle star più apprezzate e seguite del mondo dello spettacolo. Ora, a distanza di più di cinque anni dalla sua ultima apparizione sul ring, l’attore 55enne ha subìto unaradicale, che non è passata inosservata ai fan. A preoccuparli, infatti, è il fisico che Dave Bautista ha sfoggiato in occasione della promozione dei suoi ultimi due film, The Killer’s Game e The Last Showgirl. Una perdita di peso imponente, che ha completamente trasformato l’aspetto della star nativa di Washington. Ma lo stessoha voluto rassicurare i suoi fan, spiegando che, in realtà, èuna scelta del tutto volontaria.