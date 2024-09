Morto storico tifoso della Fermana | Mauro Giardini cuore gialloblù

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 10 settembre 2024) Fermo, 10 settembre 2024 – “Non vuoi bene alla? Lati verrà addosso come un treno”. Questa frase pronunciava a chiunque, a suo dire, non sosteneva la squadra gialloblu come avrebbe dovuto; così era solito presentarsi, il sessantennevenuto a mancare nella tarda serata di domenica scorsa presso la casa di cura ‘Villa Verde’ dove era stato ricoverato qualche giorno prima. Chi ha potuto incontrarlo negli ultimi momenti di vita, ricorda che, nonostante trascorresse la maggior parte del tempo assopito, al saluto ‘forza’ abbia aperto gli occhi per richiuderli subito dopo.