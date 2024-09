Morì sull’auto logora della pizzeria | processo

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 10 settembre 2024) Quella macchina, data come mezzo di lavoro a una studentessa universitaria che consegnava pizze a domicilio, non avrebbe rispettato le norme di sicurezza. E le sue condizioni avrebbero apportato "un contributo causale" al verificarsi dell’incidente stradale che le costò la vita. Lei, Elena Russo, 20 anni, di Reggio, era iscritta a Giurisprudenza all’Università di Modena. I titolari, un 49enne e un 33enne, dovranno rispondere adi omicidio colposo con violazione delle prescrizioni per la sicurezza sul lavoro e del codice stradale: ieri sono stati rinviati a giudizio dal giudice Luca Ramponi. Nella sera del 30 gennaio 2022, dopo le 20, durante l’attività di consegna a domicilio, la giovane, mentre dalla frazione San Bartolomeo andava verso Reggio, si schiantò contro un albero al volanteFiat Punto fornita dallae perse la vita.