Lo smartphone esce da scuola

(Di martedì 10 settembre 2024) La notizia non è nuova, ma la vigilia della ripresa dellami è sembrato il momento migliore per parlarne. Come dovreste sapere a partire da quest’anno a tutti gli studenti delle scuole d’infanzia, delle elementari e delle medie inferiori sarà vietato l’uso dello smart phone aanche se utilizzato per ragioni didattiche. Premesso che dalla notte dei temi il proibizionismo non si è mai rivelato un’arma particolarmente efficace, nello specifico mi sembra che siamo al cospetto di due aberrazioni e un paradosso. Le prime: da un lato una resa di un sistema di istruzione inadeguato, dall’altro un modo bieco per infliggere uno “svantaggio” a milioni di giovani. Il secondo: vogliamo una generazione “hi-tech” privandola dello strumento principe. Cerco di argomentare.