Le indagini della Procura di Roma e della Corte dei Conti su Gennaro Sangiuliano

(Di martedì 10 settembre 2024) L’ex ministroCulturaè indagato per peculato e rivelazione e diffusione di segreto d’ufficio dalladi, in relazione al caso Boccia. La sua iscrizione al registro degli indagati nasce dalla denuncia presentata dal deputato di Alleanza verdi sinistra Angelo Bonelli. Il fascicolo sarà ora trasmesso al tribunale dei ministri, competente per gli atti compiuti dall’ex titolare del ministero nell’esercizio delle sue funzioni.sarà chiamato presto a rispondere sul coinvolgimento di Maria Rosaria Boccia nelle sue attività istituzionali senza che lei ne avesse titolo. Anche ladeidel Lazio ha aperto a suo carico un fascicolo per danno erariale in relazione alle eventuali spese sostenute con denaro pubblico.