La Rentrée Parole dal Mondo | l’espressione francese che descrive il rientro a scuola o al lavoro dopo le vacanze estive

(Di martedì 10 settembre 2024) In linguaesiste un’espressione, La, che indica esattamente la ripresa della routine quotidianaun periodo più o meno lungo di vacanza. Nello spazio dedicato alledal, un modo di dire intraducibile e molto usato soprattutto durante il mese di settembre, periodo di rientri. La, ilai normali ritmi di vitaleQuesta espressione tipicamenteè propria per designare il mese di settembre quando si fa ritorno dalle, quel periodo di sospensione dove tutto sembra cristallizzato fra la lentezza della calura estiva e i ritmi più lenti della villeggiatura. La, invece,il momento in cui si rientra dalla pausa e si fanno i conti con la realtà: la ripresa dei ritmi normali di vita come il, il, la routine, le attività commerciali.