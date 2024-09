Isola ex naufraga è diventata mamma per la seconda volta | È nato Leone

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di martedì 10 settembre 2024) Un’exde L’dei Famosi èper lanelle scorse ore, dando alla luce il piccolo. Stiamo parlando di Virginia Mihajlovic, figlia del compianto campione e allere Sinisa Mihajlovic. Di recente, l’exè stata ospite di Verissimo e ha raccontato le emozioni di questagravidanza: Oggi ho una notizia bella: aspetto il secondo figlio! Il pancino si vede perché la gravidanza è avanzata, sto terminando il quarto mese, devo entrare nel quinto, e non l’ho ancora comunicato al pubblico, lo sa solo la mia famiglia. Non c’è stato un motivo specifico, semplicemente non è stata una gravidanza come la prima, sono stata molto peggio fisicamente, quindi non ho avuto per annunciarlo ancora, e sapevo di tornare qui da te, quindi ho detto ne approfitto lo dirò direttamente a Silvia.