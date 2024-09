Il mio ruolo è il più duro resisterò fino alla reunion e poi farò uno schiuma party | Liam Gallagher torna su X e ne ha per tutti

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 10 settembre 2024) Al tour 2025 degli Oasis mancano ancora diversi mesi, ma la febbre per la loro storicanon accenna a scendere. Un po’ l’effetto di un sogno che, per molti, sembrava impossibile, un po’gli strascichi delle polemiche per l’acquisto dei biglietti: il secondary ticketing, i prezzi dinamici e i siti di vendita completamente in tilt. Il popolo dei divi del britpop, in ogni caso, è pronto a cantare a squarciagola. E, mentre chi è riuscito ad accaparrarsi un tagliando lo custodisce gelosamente in attesa del concerto e gli appassionati rimasti a mani vuote continuano a sperare in qualche posto rimasto vacante (soprattutto per le date di Wembley),gher si diverte a rispondere alle domande e ai post dei fan su X. “Buongiorno, come ci si sente a essere il frontman nel ritorno degli Oasis?”, gli chiede qualcuno. Lui, diretto, risponde autocitandosi: “Biblical”.