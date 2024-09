Il Comunale in tournée all’estero ‘Orlando furioso’ debutta a Bayreuth

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 10 settembre 2024) Il TeatroClaudio Abbadocon un suo spettacolo oggi nello splendido teatro dell’opera dei Margravi ain Germania. Sarà l’Orlando Furioso di Antonio Vivaldi, prodotto dal Teatrodi Ferrara, ad approdare il 10 e 11 settembre alla Margravial Opera House in occasione del festivalBaroquel. Per lo spettacolo ferrarese sarà la prima volta. Seguiranno gli spettacoli l’11 e 12 ottobre prossimi al Daegu International Opera Festival, in Corea del Sud.