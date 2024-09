Grande Fratello Alfonso Signorini lascia la vecchia Casa | l’annuncio

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di martedì 10 settembre 2024) Iltrasloca. Dopo moltissimi anni trascorsi in quel di Cinecittà, il loft si sposta fuori dalla Capitale per essere ospitato da una location completamente nuova cheha presentato in vista del debutto del 16 settembre. Il conduttore è sembrato particolarmente entusiasta per questa novità, che era già stata annunciata in via ufficiosa nei mesi scorsi e che è diventata una realtà solo a pochi giorni dal ritorno del programma che sta annunciando lentamente i nomi dei concorrenti ufficiali. Dove si trova la nuovadel“Siamo agli studi Lumina nel Parco di Veio a Roma e c’è un’atmosfera completamente diversa. Molto arcadica perché siamo in aperta campagna, nel verde, e col vantaggio che è tutto a portata di mano: lo studio, la, gli uffici sono vicini, in una sorta di ‘Villaggio del’.