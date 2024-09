Frontale fra due auto | quattro feriti muore un cane

Leggi tutta la notizia su corrieretoscano

(Di martedì 10 settembre 2024) CINIGIANO – È unla vittima di un brutto incidente stradale che si è verificato a Cinigiano sulla strada provinciale del Cipressino, all’altezza del bivio per Porrona, in provincia di Grosseto. Per cause al vaglio delle forze dell’ordine, si sono scontrate duee sonole persone coinvolte, tutte trasportate con codici di media gravità al pronto soccorso di Grosseto: sono due donne di 63 e 67 anni e un ragazzo di 18 anni in codice giallo, un’altra persona con un codice minore. A bordo di una delle due vetture anche unche, purtroppo, non ce l’ha fatta. Per i soccorsi, inviati dal 118 dell’Asl Toscana Sud Est, sono arrivate ambulanze della Misericordia di Paganico e della Misericordia di Cinigiano.