Firenze Fiera in semestrale balzo dei ricavi del +19%

(Di martedì 10 settembre 2024), 10 settembre 2024 - Il cda di, riunitosi oggi, ha approvato la relazione2024 con un valore della produzione che registra una crescita considerevole rispetto al 2023, passando da 13 milioni di euro a 15,4 milioni di euro. L'incremento pari al 19%, si è realizzato in tutti i comparti in cui opera la società , fiere e congressi. Laha evidenziato un risultato positivo, al lordo delle imposte, di 2,7 milioni di euro, in miglioramento rispetto a quello del semestre precedente, che era di 2,1 milioni di euro. Lo riporta una nota.