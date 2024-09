Federico Iacomoni dalla lotta alla vittoria | un trionfo nella Coppa Ciuffenna

Leggi tutta la notizia su lortica

(Di martedì 10 settembre 2024) Il ciclismo, e lo sport in generale, hanno tantissime storie da raccontare. Una di queste vede protagonista, giovane corridore trentino di 22 anni. A novembre, un terribile incidente mentre si allenava in bicicletta ha lasciato segni e cicatrici ancora visibili. Centrato da un’auto, ha subito varie fratture: al braccio, al bacino, all’osso sacro. Vivo per miracolo, sembrava difficile risalire in sella, manon solo ci è riuscito, ma ha anche conquistato il primo bersaglio stagionale, trionfando sul traguardo dellaa Loro, una classica per Elite e Under 23., già terzo due volte al Giro del Casentino (nel 2021 e nel 2023), corre da quest’anno per la Zalf Fior, una delle squadre più forti d’Italiacategoria, che ha recentemente annunciato che questa sarà la sua ultima stagione.