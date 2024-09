Ecco il tunnel degli orrori di Hamas | l' Idf mostra la crudeltà sugli ostaggi | Video

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 10 settembre 2024) L'esercito di Tel Aviv ha reso pubblico unchel'interno di undinel quartiere Tel Sultan di Rafah, dove seiisraeliani sono stati assassinati dai terroristi, venendo trovati e recuperati in un secondo momento dalle truppe israeliane, come riferito dal Times of Israel. Si ritiene che gliHersh Goldberg-Polin, Eden Yerushalmi, Ori Danino, Alex Lobanov, Carmel Gat e Almog Sarusi siano stati giustiziati neldai loro rapitori lo scorso 29 agosto, prima di essere scoperti dalle truppe meno di due giorni dopo. Il filmato, girato dal portavoce dell'Idf, Daniel Hagari, è statoto di recente sia alle famiglieche ai membri del governo israeliano.