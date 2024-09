Donna travolta da un’auto pirata in corsa | vittima di una gara clandestina?

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di martedì 10 settembre 2024) Ancora sangue sulle strade italiane: Daniela Circelli, imprenditrice di 39 anni, è statasulle strisce pedonali a Tivoli Terme dainche l’ha lasciata sull’asfalto senza fermarsi.da: l’ombra delle gare clandestine Il tragico impatto si è verificato in via Tiburtina, a Tivoli Terme, e gli inquirenti sospettano che lasia statadi unatra auto. I carabinieri di Tivoli hanno infatti acquisito le immagini di videosorveglianza della zona e raccolto diverse testimonianze, secondo le quali lungo la strada sarebbero sopraggiunte a gran velocità due auto. La prima auto sarebbe riuscita ad evitare lache stava attraversando sotto la pioggia, ma non la seconda che invece l’avrebbein pieno. La 39enne, residente a Guidonia, è morta sul colpo e lascia due figli.