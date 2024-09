C’è tempo fino a domani

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 10 settembre 2024) C’èper sottoscrivere l’abbonamento al Siena Fc per i tifosi bianconeri che ancora non l’hanno fatto. Le prevendite autorizzate restano la tabaccheria Il Chiasso Largo in via Rinaldini, 7, il Siena Club Fedelissimi in viale Europa, 21 (che però questa sera sarà chiuso) e il sito https://www.etes.it. I prezzi sono divisi per settori. La Curva Guasparri costa 100 euro per l’interno, 80 per il ridotto e 25 per gli under 12. La tribuna laterale 250 euro (intero), 200 per il ridotto e 45 per gli under12. Quella centrale 300 euro per il tagliando interno, 250 per il ridotto e 150 per gli under12. Per ridotto di intendono gli over 65, le donne, gli under18, gli under25 studenti in possesso di badge, o i portatori di disabilità in possesso di certificato di invalidità dal 50% al 99%.