Carabinieri Simonetti va a Bologna Il comandante lascia dopo 4 anni

(Di martedì 10 settembre 2024) A quattroesatti dal suo arrivo a Cesena, il tenente colonnello Sabatol’incarico didella Compagnia. E’ stato trasferito a, destinato a un nuovo incarico come responsabile del supporto logistico del comando provinciale di. Nella sua permanenza a Cesenaha affrontato due difficili momenti avendo a che fare con il periodo del lockdown dell’emergenza Covid e in seguito l’alluvione del maggio 2023. Nel campo della lotta alla criminalità, in questo periodo idi Cesena sono stati impegnati particolarmente nel contrasto ai reati contro il patrimonio e al degrado in ambito urbano. Tra i risultati positivi in particolare il calo dei furti. Sotto il suo comando è stato completato il trasferimento della sede deipressa la nuova caserma in zona Montefiore.