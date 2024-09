Boccia va in diretta da sola da Berlinguer Ma rimarrà anche per il dibattito | i retroscena

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di martedì 10 settembre 2024) Il giro delle sette chiese mediatiche di Maria Rosariacontinua. Dopo le interviste alla Stampa e a In Onda su La7, questa sera sarà infatti ospite in prime time su Rete4 a È sempre Cartabianca, condotto da Bianca. Secondo quanto appreso da Il Tempo,sarà presente fisicamente in studio nella puntata del 10 settembre (tutto in) e si presterà ad un faccia a faccia con, andando in onda dadopo la consueta apertura del programma con Maruo Corona. A seguire è previsto unalla presenza di Annalisa Chirico, Andrea Scanzi e Concita De Gregorio: “Lady golpe” ha chiesto di restare indurante il talk di commento per difendersi da eventuali attacchi degli ospiti chiamati da