Apple svela l’iPhone 16 | caratteristiche pezzo modelli

(Di martedì 10 settembre 2024)ha recentementeto l’attesissimo iPhone 16 durante il suo evento annuale di settembre 2024. Questo nuovo dispositivo porta con sé una serie di innovazioni tecnologiche e un design rinnovato, confermando ancora una volta la posizione dicome leader nel settore degli smartphone.Iphone 16:La gamma del16 include quattro: iPhone 16 iPhone 16 Plus iPhone 16 Pro iPhone 16 Pro Max Tutti isono equipaggiati con il nuovo chip A18, che promette miglioramenti significativi in termini di prestazioni e efficienza energetica. La fotocamera principale è stata potenziata con un sensore da 48 MP, supportato da un sistema di fotocamere ultragrandangolari e teleobiettivi per una qualità fotografica superiore, inclusa la possibilità di registrare video in 4K a 120 fps.