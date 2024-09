Apple Schlein | bene la Ue le tasse si pagano dove si fa profitto

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di martedì 10 settembre 2024) Roma, 10 set. (askanews) – “Lesi devono pagaresi fanno i profitti, nonconviene”. Lo ha detto la segretaria del Pd Ellyparlando a margine della presentazione del libro ‘L’imprevista’. “Non vorrei passasse in sordina sentenza corte giustizia europea che dà ragione alla Commissione europea quando disse cheva restituire 13 miliardi di euro”. “Un fatto – precisa – che non riguarda solo quell’azienda. Abbiamo 27 sistemi fiscali diversi in europa e in queste differenze si infilano con schemi elusivi le multinazionali”. In questo modo si sottraggono “risorse fondamentali per la sanità, le pensioni, la scuola, la ricerca, la conversione ecologica”. Per la leader Pd “quello che è successo oggi è estremamente significativo.