Alessandro De Lio entra in Lenovo come leader dei settori Pc & Smart Device

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di martedì 10 settembre 2024)De Lioin, uno dei maggiori produttori mondiali di computer portatili, tablet ephone,deiPc. De Lio, 48 anni, arriva indopo una significativa esperienza nel settore IT iniziata nel 2000, che lo ha portato a ricoprire ruoli di crescente responsabilità in multinazionali del settore,Packard Bell e Acer. Dal 2016 al 2023 ha lavorato in Microsoft, ricoprendo diversi incarichi fino alla nomina a Senior Partner Dev Manager, Western Europe, per poi passare in HP con l’incarico di Personal Systems Category Lead per il mercato italiano.  L'articoloDe LioindeiPcproviene da Ildenaro.it.