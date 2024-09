Valanga travolge alpinisti sul Monte Rosa Sara e Andrea fra i dispersi sul Monte Bianco

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di lunedì 9 settembre 2024) Ancora un dramma in montagna. Mentre si cercano disperatamente isul, sul Castore unaha travolto un gruppo di. Sono in corso le operazioni via terra a quota 3.900 metri sulla vetta che si trova nel massiccio delperché il maltempo impedisce l’intervento dell’elicottero del Soccorso alpino valdostano. Intanto, si è appreso che due dei quattroda sabato sulsono italiani: la 41enneStefanelli e il 53enneGalimberti. Lei ligure, lui lombardo, sono loro che hanno chiamato i soccorsi quando sono rimasti bloccati a 4.600 metri di quota, spiegando che stavano rischiando l’ipotermia. “C’è troppa nebbia, non vediamo niente, abbiamo perso l’orientamento. Rischiamo di morire congelati”, è l’angosciante allarme lanciato prima che i telefonini si spegnessero.