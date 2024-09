Truffatori seriali arrestati a Faenza | si fingevano carabinieri con anziane vittime

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 9 settembre 2024)(Ravenna), 9 settembre 2024 - Sceglievano con cura le lorotra la popolazione più anziana e le contattavano telefonicamente fingendosi per appartenenti all’Arma deiingenerando nelle stesse un senso di soggezione, spingendole a cedere alle richieste di soldi con le scuse più svariate. Stiamo parlando dell’uomo e della donna, entrambi disoccupati di origine campana e già noti alle Forze dell’Ordine, tratti in arresto in flagranza di reato daidel Nucleo operativo e Radiomobile di. La coppia, dopo aver truffato a Forlì un anziano con la cosiddetta tecnica del ‘finto carabiniere’, si era spostata aper mettere in atto un’ulteriore truffa, con le medesime modalità, ai danni di un'anziana.