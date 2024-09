Traffico Roma del 09-09-2024 ore 12 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

andrà avanti fino alle 16:30 lo sciopero nazionale del trasporto pubblico locale a rischio Dunque bus e filobus e tram e metropolitane e la ferrotramvia termini-centocelle nelle stesse ore a rischio anche le linee Cotral Astral quindi bus extraurbani e linee ferroviarie Metre enord al momento per effetto dello sciopero Sono fuori servizio tutte le linee della metropolitanana intanto è in corso una manifestazione sindacale in Piazza Santi Apostoli possibili le ripercussioni delsulle strade adiacenti fino alle 15 sulla via Appia invece per allagamenti hai chiuso il sotto Penso tra il bivio per l'aeroporto di Ciampino e il raccordo anulare nelle due direzioni e questo provoca Code in direzione dia partire sott'occhio chiuse anche via Appia Pignatelli per la presenza di alberi ...