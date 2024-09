Scampia | sorpreso con la droga La Polizia di Stato ha tratto in arresto un 19enne

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

Gli agenti hanno fermato un soggetto in possesso di diverse dosi di droga e soldi di diverso taglio Nel pomeriggio di ieri, gli agenti dell'Ufficio Prevenzione Generale, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Annamaria Ortese hanno notato un giovane che, con fare guardingo, stava stazionando a bordo strada. Insospettiti dall'atteggiamento del soggetto, i poliziotti hanno posto in essere un servizio di osservazione che ha avuto positivo riscontro poiché, poco dopo, il predetto è stato avvicinato da una persona a bordo di un'auto al quale, in cambio di una banconota, ha ceduto qualcosa dopo averla prelevata dall'intercapedine di un muro ivi presente.