San Tammaro arrivano due nuovi vigili urbani; lo annuncia l’assessore Scala

(Di lunedì 9 settembre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiQuesta mattina il sindaco Vincenzo D’Angelo edella Polizia municipale Erricohanno ospitato in Comune i duepresi a scavalco dal Comune di Santa Maria Capua Vetere. L’obiettivo dell’amministrazione è quello di potenziare il Comando di Polizia municipale attraverso l’aumento delle unità in servizio per rafforzare il presidio sul territorio. “Abbiamo provveduto a potenziare il Comando di Polizia municipale con dueprovenienti da un altro Comune attraverso lo scavalco in eccedenza e saranno in servizio per 12 ore settimanali oltre l’orario di lavoro. Si tratta dell’assistente capo Giovanni Onza e dell’assistente Alessandro Buonanno. Entrambi sono in servizio al Comando di Santa Maria Capua Vetere.