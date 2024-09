Roberto Bembo #11 l’Associazione nel nome del giovane ucciso

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di lunedì 9 settembre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiNasce un’Associazione neldi, il 21enne di Mercoglianoa coltellate all’alba del Capodanno 2023, e per non abbassare mai la guardia affinchè si faccia giustizia per una morte così atroce. L’inizativa vede come sempre in prima linea gli amici storici dine, come lo chiamavano, già riuniti nel logo “Non è un addio, brilla amico mio” che richiama la frase incisa bianco su verde sullo striscione che è stato eretto nel giorno del funerale del. In occasione dell’inaugurazione della sede delsportiva che si chiamerà A.S.D.#11 è stato organizzato anche un torneo di calcio in gabbia 3vs3 dall’emblematico titolo “Un Calcio alla violenza”.