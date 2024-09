Reddito Cittadinanza a Roma pizzicati 21 furbetti | danno erariale per quasi 200mila euro

Leggi tutta la notizia su italiasera

(Di lunedì 9 settembre 2024) Senza averne titolo intascano migliaia didalla Stato. Sono 21 le persone denunciate per truffa aggravata dai carabinieri del Comando Provinciale dinel corso degli accertamenti per verificare i requisiti utili alla concessione del “di” e del “di Emergenza”., a21 “”:perL’attività terminata negli ultimi giorni, ha portato alla luce 21 “” di 10 diversi nuclei familiari che senza averne titolo avrebbero percepito il beneficio economico. L’accusa per tutti è quella di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche. Dalle verifiche effettuate, i 21 indagati avrebbero percepito, in assenza dei requisiti di Legge e nello stesso periodo, la somma complessiva, tra ildie quello di emergenza, di circacirca.