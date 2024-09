Quando torna in campo la Nazionale? Ecco i prossimi impegni in Nations League

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 9 settembre 2024) Le prime due gare della2024/25 hanno mostrato una buona Italia, che ha offerto un parziale riscatto dopo la debacle di questa estate agli Europei di Germania. Gli azzurri del CT Luciano Spalletti hanno vinto per la prima volta nella storia al Parco dei Principi di Parigi, con un 3-1 in rimonta firmato da Dimarco, Frattesi e Raspadori, vittoria bissata nella seconda sfida contro Israele. A questo punto gli azzurri guidano il girone a punteggio pieno con 6 punti, davanti a Francia e Belgio ferme a quota 3. L’Italia dovrà confermarsi nelle prossime gare contro Belgio e nuovamente Israele, in programma durante la prossima pausa per le nazionali tra poco più di un mese. Nel dettaglio, laitaliana scenderà incontro i Diavoli Rossi il 10 ottobre alle 20.45 allo stadio Olimpico di Roma, mentre Italia-Israele è in programma il 14 ottobre alle ore 20.