Perla Vatiero rivela perché è finita con Mirko Brunetti

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di lunedì 9 settembre 2024) Rispondendo alle tante domande dei follower,è tornata a parlare disui social, e in particolare della fine della loro relazione. “Ci tengo a chiarire una cosa molto importante, che la fine della relazione mia e di, che voi potete pensare che delle persone vicine a me, che siano amiche, famiglia o tante altre persone possano essere il motivo della fine della nostra relazione. Ragazzi, è follia. Veramente follia che si pensa una roba del genere – ha dettoattraverso i social – La relazione tra me enon è terminata a causa di altre persone ma per una scelta nostra, o per dei motivi o per delle problematiche nostre interne“. Ma l’ex gieffina ha anche aggiunto: “Non c’entra il lavoro, non c’entrano altre persone, non c’entra nessuno.