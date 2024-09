Orlando Bloom afferma che Andy Serkis ha in programma di usare l’AI per ringiovanire gli attori in The Hunt of Gollum

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di lunedì 9 settembre 2024)cheha indipergliin TheofSir Ian McKellen ha confermato di recente di essere stato contattato per tornare a interpretare Gandalf in Il Signore degli Anelli: Thefor, e ora anche, che nella trilogia originale ha interpretato Legolas, ha detto di aver già parlato condi un’eventuale ripresa del ruolo.ha interpretato l’arciere elfico nella trilogia originale di Peter Jackson e nei film Lo Hobbit, dove un po’ di tecnologia digitale è stata utilizzata per togliere qualche anno all’attore, dopotutto gli elfi sono sempre giovani e immortali. Alla star di Pirati dei Caraibi è stato chiesto per la prima volta se fosse interessato a far parte dei nuovi film del LOTR durante un’intervista con Variety. “Oh, amico, quelle cose sono incredibili. Sì.