Maltempo allagamenti e tromba d’aria mettono in ginocchio l’Italia

(Di lunedì 9 settembre 2024)in– Giornata di allerta arancione ieri per la Toscana, che deve fare i conti con danni,e tanta paura. Soprattutto nelle zone già colpite dall'alluvione il 2 novembre scorso.soprattutto in Versilia. Allertaarancione in Versilia, a Livorno e nella zona di Campi Bisenzio e in serata, quando i temporali e il vento si sono fatti più intensi, anche a Pisa, Piombino e Massa Marittima. I vigili del fuoco riferiscono che dalle prime ore di oggi le squadre dei distaccamenti di Pietrasanta e di Viareggio sono all'opera per evadere le molte richieste di intervento.