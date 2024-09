Maltempo a Milano e Monza forti temporali nella notte e all’alba Poi esce l’arcobaleno

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 9 settembre 2024), 9 settembre 2024 – Dopo una domenica di pioggia, ilsi è abbattuto sulla Brianza e sul Milanese ancheprima mattina di lunedì, 9 settembre, creando numerosi disagi in varie zone. Poi, però, il cielo ha iniziato a schiarirsi: primatra le nuvole e poi il sole., crolla muro sui binari a Besana Brianza: soccorsi 60 passeggeri di un treno “Questaè piovuto ae soprattutto a nord di, 26 mm a, 29 a Lesmo-Peregallo, 52 a Casatenovo - Besana Brianza. Mentre a Sesto San Giovanni, Cinisello Balsamo esolo 8-10 mm”, ha fatto sapere l’assessore comunale alla Protezione civile Marco Granelli. E ancora: “Il Lambro, già molto carico con le piogge di domenica pomeriggio e sera è salito molto ae alle 9 è ancora a 262 cm in via Feltre.