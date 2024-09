Le pagelle Difesa da 4 Radrezza è un disastro D’Orazio si mangia 2 gol

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 9 settembre 2024) MELGRATI 5. Non ha colpe clamorose sui gol ma fa poco per evitarli e anche di piede è in serata scentrata. CALAPAI 4,5. Esordio infelice. Sul primo gol non raddoppia, sul terzo si fa bruciare da Antoni. ARENA 4,5. Sul primo gol si fa battere da Costantino. Altre difficoltà assortite. SOTTINI 4. Si addormenta su secondo e terzo gol e appare legnoso in ogni situazione. Se è questo, meglio Bassoli. MIGNANELLI 6. Ha gamba, voglia e piede abbastanza educato anche se in un paio di situazioni si fa saltare alle spalle. Lui c’è. NADOR 4,5. Male, con tante perse che la Lucchese trasforma in ripartenze. Al suo attivo solo un gran lancio iniziale e il tocco per l’1-3 di Antenucci.4. Saltato alle spalle di continuo: con lui in regia la Spal non può giocare così. Sullo 0-2 avanza trequartista a 4-2-3-1 ma combina poco. ZAMMARINI 5.