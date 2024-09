La Volta Buona cambia in peggio? | Caterina Balivo svela le novità

Leggi tutta la notizia su tvpertutti

(Di lunedì 9 settembre 2024)si prepara a tornare sul piccolo schermo con la seconda stagione di La, il programma pomeridiano di Rai1, che riprenderà oggi lunedì 9 settembre 2024. Con grande entusiasmo e una rinnovata energia, la conduttrice promette di portare ai telespettatori nuovi contenuti e ospiti speciali, mantenendo però un elemento fondamentale: il suo divano, simbolo di accoglienza e relax per tutti gli invitati. Dopo aver superato le difficoltà iniziali della prima edizione,è pronta a tornare con maggiore serenità e determinazione: "Per la prima edizione c'erano ansie, attese e paure. Ora il clima è diverso", sottolineando come questa nuova stagione partirà con un approccio più sicuro e rilassato. Le aspettative sono alte, ma la conduttrice sembra pronta a raccogliere la sfida con rinnovato vigore.