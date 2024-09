La rinascita dello stile Britpop | l’estetica disinvolta e nostalgica

Leggi tutta la notizia su lifeandpeople

(Di lunedì 9 settembre 2024) Life&People.it Non l’amore, ma la nostalgia. Non un sentimento, ma è un ricordo sbiadito di ciò che fu, a mantenere vivo il movimento perpetuo dell’esistenza. Romanzi classici che si adattano alle infinite forme della multimedialità, diventando film che, a loro volta, si avviluppano per riscrivere se stessi in remake e revival. L’imperativo essenziale a cui rispondere è l’eliminazione della fine e la riproposizione infinita dei ricordi, declinati in estetiche che appartenevano al passato, come lo, pronte oggi a illuminare gli occhi dei nostalgici e a presentarsi dinanzi a coloro che non li hanno ancora vissuti.