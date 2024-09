Il disagio psichico dei più giovani | La pandemia lo ha fatto emergere I nostri sabati sui lidi per aiutarli

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 9 settembre 2024) Adolescenti eadulti al centro di una rete sempre più coordinata di servizi alla persona e supporto che coinvolge amministrazione comunale, Ausl e terzo settore. Per assicurare il benessere dellegenerazioni è necessario infatti coinvolgere tutte le istituzioni. A questo scopo a Ravenna è attivo il ‘Tavolo adolescenza’ che riunisce Ausl, Comune di Ravenna, servizi sociali, Centro per le famiglie e scuole. "È molto importante fare rete sul territorio e con il territorio: con il tavolo adolescenza ci riuniamo regolarmente e ognuno fa la sua parte per costruire un percorso condiviso" spiega Sara Sternini, psicologa e psicoterapeuta che dirige il centro adolescenza Mylab 14-25 e coordina l’unità di strada. "Quando si parla di adolescenti non si può lavorare stando solo in ambulatorio, bisogna uscire e raggiungere i ragazzi nei luoghi in cui loro vivono e si divertono.