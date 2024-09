Dopo il tonfo con Scafati Estra servono progressi

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 9 settembre 2024) Ultimo allenamento a Quarrata per l’Pistoia. Il ritrovo di oggi al PalaMelo per la ripresa dell’attività coinciderà con la fine della preparazione in provincia. Da domani infatti è previsto il ritorno nel nuovo PalaCarrara, fresco di ristrutturazione e di nuovo parquet. Ha ancora molto da lavorare la squadra di Dante Calabria. Questo ha detto l’amichevole persa malissimo contro. Un test contro una diretta concorrente per la salvezza che ha lasciato molto amaro in bocca non solo nell’ambiente biancorosso, ma pure fra i tifosi. Pistoia ha bisogno quanto prima di cambiare passo e allenarsi al completo, con anche Paschall a disposizione. L’ala americana potrebbe essere in città già domani, al più tardi mercoledì. Un arrivo molto atteso per aumentare il tasso tecnico di una squadra che controha messo in evidenza lacune difensive e attacco troppo spesso stagnante.