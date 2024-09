Cremlino non scarta proposta Scholz

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di lunedì 9 settembre 2024) 14.15 Ilsostiene di avere sentito parlare del "piano di pace" proposto dal cancelliere tedesco Olafsoltanto dai media, ma afferma di non "re" in anticipo alcunadi accordo sull'Ucraina. Lo ha detto il portavoce del, Dmitrij Peskov. "Non stiamondo nessun piano in anticipo, ma dobbiamo capire di cosa stiamo parlando", afferma Peskov. Intanto l'agenzia Tass riporta indiscrezioni secondo cuistarebbe preparando un piano che prevede il passaggio di territori ucraini alla Russia