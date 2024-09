Amadeus conquista altre certificazioni sanremesi con Lazza Elodie Mahmood e i Negramaro a sorpresa

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di lunedì 9 settembre 2024) Parliamo di. In queste settimanesi sono aggiunte al ricco palmarès dell’ultimo Festival di Sanremo condotto da. A ottenerli sono stati(platino) e i(oro). In totale l’edizione 2024 del Festival di Sanremo vanta 37 dischi di platino e 10 d’oro. Restano senza alcuna certificazione solo tre artisti. In queste settimane anche l’edizione 2023 ha incrementato il proprio bottino grazie al disco di platino dicon Cenere (salito a quota 9 dischi di platino) e quello dicon Due (salito a quota tre dischi di platino); e quella del 2022 con l’ennesimo platino di Dargen D’Amico col singolo Dove Si Balla (salito a quota 7 dischi di platino). In questo modo l’edizione 2023 totalizza un bottino di 44 dischi di platino e 7 d’oro; quella del 2022 ne ha 45 di platino e 4 d’oro.