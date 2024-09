Tanta pioggia e crollo termico | Giuliacci spiazza tutti Che succede

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di domenica 8 settembre 2024) "Ci sarà un'interessante fase autunnale con piogge su gran parte delle regioni anche abbastanza intense e fredde correnti altlantiche": con queste parole il colonnello Marioha aggiornato gli italiani sulle ultime previsioni meteo. Pare che sia arrivato il momento di un netto cambio di passo. A settembre, infatti, il grande caldo inizierà a battere in ritirata. Almeno fino al 22 del mese corrente. Nella prima fase, tra l'8 e l'11 settembre, "un ciclone in arrivo dal Marocco raggiungerà il Nord, richiamando venti temporaleschi dalla Francia. Lunedì raggiungerà anche il Sud", ha spiegato l'esperto in un video pubblicato sul canale YouTube Meteo. La seconda fase, invece, prevede l'arrivo di un "possente ciclone freddo dal Sud della Groenlandia".