Sammaurese al debutto E’ emergenza in difesa

(Di domenica 8 settembre 2024) Inizia oggi il campionato di serie D e inizia per lacon uno scontro fra romagnole dai mille significati visto che l’avversario sarà il Forlì. Prima di tutto va detto che l’orario è stato cambiato per l’allarta meteo, quindi il calcio di inizio è stato fissato alle 16 allo stadio ’Morgagni’ di Forlì. A dirigere l’incontro sarà Roberto De Stefanis di Udine. Il tecnico Mirko Taccola deve rinunciare a Scanagatta e Morri per squalifica, a destra inè probabile l’utilizzo di Hasanaj mentre al centro dellaa fianco di Canalicchio potrebbe esserci Sedioli. Negli ultimi giorni laha ritoccato la rosa: serviva un centrocampista centrale e allora è stato messo sotto contratto Riccardo Manuzzi, dalla Primavera del Cesena arriva in prestito Omar Gningue attaccante che viste le sue caratteristiche può agire sia da esterno che al centro del reparto.