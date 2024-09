Papa a Vanimo | Circondati di bellezza

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di domenica 8 settembre 2024) 8.40 "Voi qui siete 'esperti' di, perché ne siete! Vivete in una terra magnifica,ricca di una grande varietà di piante e di uccelli, in cui si resta a bocca aperta davanti a colori, suoni e profumi, e allo spettacolo grandioso di una natura che esplode di vita, evocando l'immagine dell'Eden!". CosìFrancesco aincontrando i fedeli."Ma questa ricchezza il Signore ve l'affida come segno e strumento,perché viviate anche voi così,uniti in armonia con Lui e con i fratelli,rispettando la casa comune".