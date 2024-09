LIVE Vuelta a España 2024 tappa di oggi in DIRETTA | tutto pronto per il via della cronometro

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 8 settembre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA GENERALE16.26 Alle 16.30 il via del primo corridore, mentre Primoz Roglic in Maglia Rossa scatterà alle 19.04. 16.23 In programmalaindividuale che chiude i giochi in quel di Madrid. 24,6 chilometri completamente pianeggianti da percorrere. 16.20 Buongiorno a tutti e benvenuti allatestualeventunesima e ultima. Buongiorno a tutti e benvenuti allatestualeventunesima e ultima, ladal Distrito Telefónica di Madrid a Madrid: gli ultimi 24,6 chilometricorsa spagnola, che incoroneranno definitivamente Primoz Roglic per la quarta volta in carriera. Quella diè una prova contro il tempo parecchio adatta agli specialisti.