L’Iran ha reclutato criminali per compiere attacchi in Europa

(Di domenica 8 settembre 2024) Parigi, Francia – Un tribunale di Parigi ha arrestato a maggio una coppia con l’accusa di partecipare a complotti orchestrati dalper colpire ebrei in Germania e Francia. Le autorità francesi hanno incriminato Abdelkrim S., 34 anni, e la sua compagna Sabrina B., 33 anni, con l’accusa di cospirazione con un’organizzazione criminale terroristica, mettendoli in custodia cautelare. La notizia è stata rivelata dal sito di informazione francese Mediapart. Secondo un rapporto della Direzione generale della sicurezza interna francese (DGSI),avrebbe ripreso a promuovere azioni di terrorismo sponsorizzato dallo Stato, con l’obiettivo di seminare paura tra oppositori politici, ebrei e israeliani. Il reclutamento di, tra cui signori della droga, sarebbe una strategia utilizzata dall’intelligence iraniana per condurre tali operazioni. Abdelkrim S.