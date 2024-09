La storia | Stella Michelin per chef Zambrino

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 8 settembre 2024) Massa, 8 settembre 2024 – Ha conquistato unaloapuano Leonardo, legatissimo a Marina di Massa, che – dopo tante esperienze internazionali – oggi è executivedi The Hall nella città di Chengdu: si tratta del primo ristorante in Cina realizzato dalla maison Louis Vuitton. Il suo percorso professionale ha avuto inizio nel piccolo ristorante di famiglia. Ben presto, a 18 anni,ha spiccato il volo ed è partito alla volta di Londra, dove ha avuto l’occasione di lavorare nel ristorante “Sketch“, guidato da un mostro sacro come loPierre Gagnaire. Dopo Londra, l’iscrizione e poi il diploma al corso superiore di cucina di ’Alma’, cui è seguito uno stage a ’Le Calandre’. Ha inoltre lavorato al ’Da Vittorio’ a Brusaporto, poi a Parigi all’hotel Georges V prima di partire per Hong Kong e poi per Macau.