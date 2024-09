La curva della leggenda Alla Quercia la differenza Vince chi frena meglio

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di domenica 8 settembre 2024) C’è un Gp di Misano che bisognerebbe rivedere. E che comunque occupa uno spazio importante nella storiapista romagnola. E’ il Gp di San Marino eRiviera di Rimini del 2018, passatostoria per il trionfo dei piloti italiani, capaci di far risuonare l’inno di Mameli per tutte le gare. Ad aprire la serie fu Lorenzo DPorta, impostosi con 58 millesimi di vantaggio su Jorge Martin in Moto3. Più agevole la vittoria di Francesco Bagnaia in Moto2: oltre 3 secondi di margine su Miguel Oliveira. Completò il tutto Andrea Dovizioso, aggiudicandosi la garaMotoGP con un vantaggio di 2,8 secondi. Tutti e tre i vincitori impiegarono quel giorno pinze Brembo. E’ proprio dalle analisi tecniche di Brembo che si va a scoprire uno dei segretipista. Sicuramente uno dei punti più spettacolari del tracciato.