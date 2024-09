Chiaravalle il cimitero sommerso | Le tombe inaccesibili da mesi

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 8 settembre 2024) L’intera zona al piano interrato delmilanese diè allagata da. Questo vuol dire che, da, Paolo Brenna e tutti coloro i cui congiunti riposano lì non possono lasciare un fiore o dire una preghiera davanti alla tomba dei propri cari. E le forti piogge dei giorni scorsi non hanno fatto altro che peggiorare la situazione. Ma riavvolgiamo il nastro: "Tutto inizia a febbraio scorso – racconta Brenna – quando, un giorno, io e mia mamma siamo passati dal, ma lo abbiamo trovato chiuso. Subito, ci è stato comunicato che il problema era l’allagamento del piano inferiore. Ma ci è anche stato assicurato che, in un tempo ragionevole, l’emergenza sarebbe rientrata. Insomma, bastava aspettare che il livello della falda acquifera sottostante si riabbassasse. E invece, a giugno, ancora non era cambiato niente.